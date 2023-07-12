خليف :”سأحافظ على النزال في صنف أقل من 60 كلغ وجاهزة للتحدي”

أكّدت البطلة الجزائرية حجيلة خليف أنها ستجدد العهد مع الانتصارات في التحديات المقبلة في رياضة الملاكمة لوزن أقل من 60 كلغ.

وقالت حجيلة خليف في تصريح لها، اليوم الأربعاء “لا يوجد أي شخصي يفرض علي اللعب في نزال غير 60 كلغ، اتحدى أي ملاكمة في هذا الوزن. الألقاب تتكلم عني، و الشعب الجزائري يعرف أني فزت في الألعاب البحر الأبيض المتوسط بالميدالية الذهبية”

كما أضافت خليف “تحصلت على المرتبة الخامسة عالميا في البطولة العالمية في الهند، و من يردي التحدي مرحبا به”.

كما تحضر خليف للتحديات المقبلة. التي تسعى للتأهل لها مستقبلا، بعد ختام الألعاب العربية التي تجري وقائعها بالجزائر.

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