خليف: “هدفي هو افتكاك ميدالية أولمبية”

أبرزت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، هدفها من المشاركة في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرحت خليف، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “هدفي هو افتكاك ميدالية في الألعاب الأولمبية”.

كما أضافت: “أشكر السلطات الجزائرية، وكذا رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الافريقية، واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، على الدعم المقدم طيلة هذه الفترة لتحقيق هدفي”.

يذكر أن إيمان خليف، تخوض حاليا تربصا تحضيريا بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لمشاركتها في الألعاب الأولمبية 2024.