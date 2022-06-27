خليف وبولودينات يدشنان مشاركتهما في الألعاب المتوسطية بفوز مستحق

تمكن الملاكمان الجزائريان، ايمان خليف، وشعيب بولودينات، من تحقيق بداية موفقة في أول خرجة لهما ضمن الألعهاب المتوسطية.

ونجحت إيمان خليف، اليوم الإثنين، في تحقيق الفوز سهل ومستحق، في النزال الذي جمعها بالملاكمة المصرية رحمة محمد.

كما تمكن شعيب بولودينات، هو الآخر في تحقيق الفوز، في أول نزال له ضمن هذه الألعاب، على حساب منافسه التركي.

وبهذا ضمن الثنائي الجزائري ايمان خليف، وشعيب بولودينات، من ضمان تأهلهما للمربع الذهبي من الألعاب المتوسطية وهران 2022