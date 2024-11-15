خليف: “ّتعرضت للانتقاد منذ الصغر وخضوعي لجلسات علاج نفساني ساعدني كثيرا”

تحدثت البطلة الأولمبية الجزائري، ايمان خليف، مجددا، عن المعانات التي مرت بها منذ الصغر بسبب منفولوجيتها، كما كشف عن خضوعها لعلاج لدى طبيب نفساني.

وصرحت خليف، في حوار خصت به مجلة “Le Monde”: “لقد عانيت من التنمر منذ منت طفلة، كوني مفتولة العضلات، وكنت أمشي من الصبيان”.

كما أضافت البطلة الأولمبية الجزائرية: “كانت هذه التعليقات دائما حاضرة في حياتي، وبطريقة عنيفة نوعا ما”.

وأردفت خليف: “لقد خضعت لجلسات لسترخاء عقلي، عن طريق جهاز خاص لاراحة الدماغ، وكان المختص النفساني يذكرني بأني جئت من أجل هدف علي تحقيقه، والجميع سيساعدني في ذلك”.

وتصدرت صاحبت الميدالية الأولمبية للملاكمة النسوية، ايمان خليف، خلاف مجلة “Le Monde” في عددها الأخير الصادر اليوم الجمعة.