خليلي يوقع لنادي اتحاد بن قردان التونسي لسنتين

أمضى المدافع الجزائري سفيان خليلي على عقد لمدة سنتين مع فريق إتحاد بن قردان التونسي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع أندية إتحاد الحراش شبيبة القبائل، نصر حسين داي، شباب بلوزداد، الإتفاق السعودي وشبيبة سكيكدة.

وتحدث خليلي بعد إمضائه مع فريق إتحاد بن قردان الناشط في الدرجة الأولى التونسية قائلا:

“الحمد لله تم الإتفاق مع رئيس فريق بن قردان، وتمكن من إقناعي في ظرف صغير، وإن شاء الله سيكون كلام آخر مع بداية البطولة مع الدكتور رجيم، الذي وضع هدف كأس رابطة أبطال إفريقيا كهدف للفريق وأتمنى أن أكون عند حسن ضن الفريق والطاقم الإداري”.