خليل هدنة: انقطاع الكهرباء لم يكن كليا.. الحرارة والرطوبة أثرتا على المنشآت

أكد المكلف بالإعلام بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي مع العديد من ولايات الوطن، ليلة أمس، لم يكن كلي لكن هناك تذبذب عبر عدد من ولايات الوطن، مشيرا أن الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية أثرتا على المنشآت وأحدثت أعطابا.

وفي تصريح لقناة النهار، أكد خليل هدنة، أن تسجيل حالات استثنائية وذروة الاستهلاك للطاقة الكهربائية. أمور عادية وهي متحكم فيها.

وبخصوص وقوف الوزير الأول سيفي غريب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال. ومستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد، أكد ذات المتحدث أن هذا الموقف رفع من معنويات طاقم سونلغاز.

وفي سياق آخر، أوضح خليل هدنة، أن انقطاع التيار الكهربائي أثبت جاهزية طاقم سونلغاز لأي طارئ، مشيرا أنه في ظرف شهر واحد تم استهلاك 20 ألف ميغاواط أي بقيمة أكثر من 1 مليار دولار.

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