خليل هدنة :”بيرة غني عن التعريف ويجب علينا جميعا الالتفات حول وراء الوفاق”

كشف خليل هدنة الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز عن تفاصيل التعاقد مع المناجير الجديد للفريق عبد الكريم بيرة.

وقال خليل هدنة في تصريح لقناة “النهار” اليوم الأربعاء، عن مسؤولية بيرة “بيرة غني عن التعريف، و يستحق مكانة معنا، كما سبق له تدريب وفاق سطيف، معروف بين الأوساط الرياضية و ملم بالجوانب الخاصة بالرياضة”.

كما أضاف خليل هدنة “تم تنصيبه رسميا،بعد الموافقة على كل صغيرة و كبيرة، منصب مناجير عام و تقني رياضي للفريق لأول مرة في الجزائر، عمله بين الإدارة، اتفقنا على عدة معايير معه لتولي منصب المناجير العام”.

وأردف هدنة ” سيعمل برفقة عدد من اللاعبين القدامى في الفريق، المبتغى هو تحضير فريق، و بعدها نتكلم عن التألق محليا وإفريقيا”.

كما ختم “375 مليار ديون فريق وفاق سطيف، يجب الالتفات وراء الفريق من كل النواحي، النادي حاليا مستقر إداريا و من الناحية المالية جيدة.