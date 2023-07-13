قناة النهار خليها على ربي: الهواري وفاتح.. قصة توأم يلتقيان بعد 39 سنة من الفراق بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جويلية 2023 - 22:47 شارك غرِّد أرسل 63 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BCLny اقرأ أيضا جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين قناة النهار 06 جويلية شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل قناة النهار 05 جويلية رابح العاصمي :" الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت" قناة النهار 28 جوان الطارف : ركود في أسواق بيع المواشي..إقبال محتشم وتباين في مستوى الأسعار قناة النهار 25 جوان غرداية : مع تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة تشغيل المكيفات طيلة الـ 24 ساعة قناة النهار 12 جويلية الفرصة الثانية : قصة مثيرة لشقيقين أحدهما متورط في المهلوسات و النهاية غير متوقعة قناة النهار 23 جوان سيدي بلعباس.. هكذا أصبحت غابة "السبكتور" بعد الحريق الذي مسها قناة النهار 29 جوان عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية قناة النهار 03 جويلية طالع هابط : موقع سياحي بالطارف أصبح مرعى للأبقار .. هكذا تُطور السياحة في الجزائر قناة النهار 27 جوان