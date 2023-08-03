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قناة النهار

خليها على ربي: لن تصدقوا.. العم يبيع قبر خوه مع قطعة الأرض!

بقلم النهار أونلاين
خليها على ربي: لن تصدقوا.. العم يبيع قبر خوه مع قطعة الأرض!
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