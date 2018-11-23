“خليه للشوادا”.. حملة لمقاطعة شراء الموز

اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة وطنية لمقاطعة شراء الموز بعد بلوغ اسعاره مستويات قصوى.

الحملة تحت شعار “خليه للشوادا”، دعت اليها منظمات حماية المستهلك على خلفية ارتفاع أسعاره إلى ما يقارب الـ800 دينار .

وقالت منظمة حماية المستهلك انها استجابت لنداء وإلحاح عدد كبير من المستهلكين.

ستبادر لإطلاق حملة مقاطعة فاكهة الموز التي بلغت مستويات جنونية.

وقالت انها نعلم ان الموز مادة غير أساسية وأن شريحة واسعة قد قاطعته رغما عنها لمحدودية دخلهم.

وان الحملة ترسيخ ثقافة المقاطعة الحقيقية لدى المستهلك الجزائري.

وقالت المنظمة انها بصدد توجيه نداء لمن هو قادر على الشراء، فالقضية قضية مبدأ وليست مسألة قدرة شرائية.

واردفت المنظمة انها حملة مقاطعة حقيقية لتظهر للمضاربين والمحتكرين أن المستهلك الجزائري قد سئم الإستغباء.