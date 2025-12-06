“خماسية” في مرمى البحرين تؤكد النوايا العربية

أنعش المنتخب الوطني الرديف، حظوظه في بلوغ الدور الربع النهائي من بطولة كأس العرب، عقب اكتساحه نظيره البحريني، مساء اليوم السبت، بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي احتضنها ملعب خليفة الدولي بقطر.

ونجح رفقاء القائد أمير سعيود، في تحقيق أول فوز لهم في البطولة، بعد البداية المخيبة بالتعادل السلبي أمام منتخب السودان، في الجولة الافتتاحية، مؤكدين بذلك طموحاتهم في الدفاع عن التاج العربي الذي توجوا به في آخر نسخة سنة 2021.

ونصّب رضوان بركان، نفسه رجلا للقاء من دون منازع، بعد تألقه الكبيرة ومساهمته في الفوز العريض أمام البحرين، حيث افتتح لاعب الوكرة القطري، باب التهديف لصالح المنتخب الرديف في الدقيقة 24، قبل أن يعدل المنتخب البحريني الكفة بعد ذلك بـ 3 دقائق فقط.

غير أنّ بولبنية لم ينتظر طويلا لاستعادة التفوق مجددا بتسجيل الهدف الثاني في د30، بعد تمريرة رائعة من بركان.

وقبل نهاية المرحلة الأولى، تحصل بركان، على ركلة جزاء ( د45 +3)، سددها زميله ياسين بن زية بنجاح مسجلا الهدف الثالث.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، بعدما جسّد رضوان بركان تفوق “الخضر” بهدف الثاني له والرابع للمنتخب الوطني، فيما اختتم بولبينة المهرجان التهديفي بتسجيل الهدف الخامس في د80، لتنتهي المواجهة بنتيجة عريضة للمنتخب الوطني الرديف تؤكّد عزمهم على الدفاع اللقب بكل قوة.

وبهذه النتيجة ارتقى أشبال بوقرة إلى صدارة المجموعة الرابعة بشكل مؤقت، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن المنتخب العراقي الذي سيواجه السودان صاحب المركز الثالث مساء اليوم، فيما يتذيل البحرين جدول الترتيب من دون نقاط.