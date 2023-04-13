خماسي المنتخب الوطني في مهام متباينة في ربع نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية

يخوض اليوم الخميس، خماسي المنتخب الوطني إسلام سليماني، السعيد بن رحمة، بلال براهيمي، هشام بوداوي، بدر الدين بوعناني، مواجهات الدور الربع النهائي لدوري المؤتمرات الأوروبية.

وسيتنقل السعيد بن رحمة، رفقة فريقه واست هام لبلجيكا لمواجهة جينت، بداية من الساعة 17.45 بالتوقيت المحلي.

فيما سيستقبل إسلام سليماني رفقة فريقه أندرلخت البلجيكي، الخصم أزاد ألكمار الهولندي، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

كما سيتنقل ثلاثي نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي وهشام بوداوي لسويسرا لمواجهة بازل السويسري، فيما سيغيب عن المواجهة يوسف عطال لسبب الإصابة.

ولحساب ذات الدور، سيستقبل ليخ بوزنان البولندي نظيره فيورنتينا الإيطالي بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.