خماسي جزائري ضمن تعداد الترجي تحسبا لمواجهة الزمالك

شدّ نادي الترجي التونسي، الرحال إلى مصر، مدعوما بخمسة لاعبين جزائريين ضمن تعداده، تحسبا لمواجهة نادي الزمالك، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي، عن القائمة الموسعة للاعبيه المعنيين بهذه المباراة، والتي ضمت خمسة لاعبين جزائريين.

ويتعلق الأمر بكل من، إلياس شتي، محمد أمين توغاي، عبد الرؤوف بن غيث، بلال بن ساحة، بالإضافة لعبد الرحمان مزيان.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي الترجي التونسي، بالزمالك المصري، يوم الجمعة المقبل، تدخل ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.