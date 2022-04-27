خماسي شباب بلوزداد يستدعى لمنتخب أقل من 23 سنة

كشفت إدارة شباب بلوزداد عن توجيه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة نور الدين ولد علي الدعوة لـ 5 لاعبين من الفريق.

كما قالت عبر الصفحة الرسمية. أن الأمر يتعلّق بكل من اللاعبين: محمد عزي، محمد إسلام بلخير، شمس الدين بكوش، أكرم بوراس ومحمد بلخادم.

كما أشارت إلى أن التربص سيدوم أربع أيام بداية من تاريخ 06 إلى 09 ماي المقبل.

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