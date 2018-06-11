خمسة آلاف كاميرا لمراقبة العاصمة مستقبلا

تعكف مصالح الأمن الوطني بالجزائر العاصمة على توسيع مجال المراقبة عن طريق تنصيب الكاميرات لضمان تغطية أمنية شاملة.

أين تسعى المديرية العامة للأمن الوطني، لبلوغ خمسة آلاف جهاز مستقبلا يضع العاصمة ككل تحت المراقبة.

وهذا من خلال الكاميرات الثابتة أو الدائرية وحتى عن طريق الصور والفيديوهات التي توفرها مروحيات الوحدات الجوية.

وبحسب عميد شرطة سمير داودي رئيس مركز القيادة والأمن بولاية الجزائر، فإن العاصمة لوحدها تحوز على 1500 كاميرا حاليا.

وأشار أن الهدف هو الوصول لمراقبة أمنية لشوارع العاصمة بحوالي 5 آلاف كاميرا سيتم تنصيبها مستقبلا.

حيث ستساهم هذه الأجهزة في توفير الأمن والسلامة للمواطن العاصمي وكذا تسهيل حركة المرور.