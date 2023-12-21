خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في “كان 2023”

سيكون سلك التحكيم الجزائري ممثلا بخمسة حكام، خلال فعاليات الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الخميس، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة نهائيات “كان 2023″، والتي ضمت خمسة حكام جزائريين.

واختارت “الكاف” الثنائي مصطفى غربال، ويوسف قاموح، ضمن قاسمة الحكام الرئيسيين، بالإضافة عباس أكرم زرهوني، ومقران غوراري، في قائمة الحكام المساعدين.

ومن جهته سيسجل الحكم لحلو بن براهم، مشاركته هو الآخر في هذا “الكان”، بعد اختياره من طرف “الكاف”، ضمن قائمة حكام “الفار”.

ويتعلق الأمر بكل من الحكم الرئيسيين مصطفى غربال، يوسف قاموح، بالإضافة لحكمين مساعدين هما، عباس أكرم زرهوني، ومقران غوراري، بالإضافة لحكم واحد في تقنية “الفار”، وهو لحلة بن براهم.