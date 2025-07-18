خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في بطولة “الشان”

سيكون التحكيم الجزائري، ممثلا بخمسة حكام في الطبعة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقررة في الفترة ما بين 2 إلى 30 أوت 2025.

وكشفت “الكاف”، عن قائمة تضم 70 حكما، لادارة مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين، من بينهم خمسة جزائريين.

وكشفت الإذاعة الجزائرية أسماء الحكام الجزائريين، الذين تم اختيارهم من طرف “الكاف”، وهم: حسام بن يحيى (حكم رئيسي)، لطفي بكواسة (حكم رئيسي)، عادل عبان (حكم مساعد)، غربال مصطفى (حكم تقنية الفيديو)، لحلو بن براهيم (حكم تقنية الفيديو).

ومن المقرر أن يشارك هؤلاء الحكام، في ورشة عمل تمهيدية تشمل جلسات نظرية، وتطبيقية، لضمان توافق الأداء مع بروتوكولات وتقنيات التحكيم المعتمدة من “الكاف”، بما في ذلك تقنية حكم الفيديو المساعد.