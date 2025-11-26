خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

سيكون التحكيم الجزائري، ممثلا بخمسة حكام، خلال الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، عن اختيار “الكاف”، لخمسة حكام جزائريين، لإدارة مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

كما نشر ذات المصدر، قائمة الحكام الجزائريين، المعنيين بالمشاركة في “الكان”، يتقدمهم الحكم الدولي مصطفى غربال، يوسف قاموح، بن براهم، زرهوني، وعادل عبان.

يذكر أن الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، ستجرى خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر المقبل، إلى غاية 18 جانفي 2026.