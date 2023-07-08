خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في كأس الملك سلمان

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، خمسة حكام جزائريين، للمشاركة في إدارة مباريات كأس الملك سلمان، للأندية البطلة.

وتصدر قائمة الحكام الجزائريين المعنيين بهذه المنافسة، الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، بالإضافة لبن براهم، وبوكواسة.

كما اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، الثنائي الجزائري الآخر، مقران قوراري، وأكرم زرهوني، ضمن قائمة الحكام المساعدين.

يذكر أن كأس العرب للأندية البطلة، والتي ستجرى هذا الموسم تحت مسمى كأس الملك سلمان، مقررة بالسعودية، في الفترة ما بين 27 جويلية إلى 12 اوت 2023، بمشاركة فريق شباب بلوزداد.