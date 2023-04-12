خمسة فرق جزائرية في المسابقة النهائية العالمية ”لمسابقة هواوي”

فازت خمسة فرق جزائرية للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الإقليمية “إفريقيا الفرونكفونية التي تضم 28 دولة”. على غرار العام الفارط الذي شهد فوز فريقين “السحابة و الشبكة”.

كما ستشارك الفرق في النهائي العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات المقرر تنظيمها في شهر جوان المقبل بالصين. وبعد النهائي الوطني لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي. شارك خمسة فرق جزائرية في المرحلة الثانية وهي النهائي الإقليمي المنظمة عبر تقنية التواصل عن بعد.

وواجه 50 فريقا من 28 دولة في القارة الأفريقية في مجال السحابة الشبكة و الحوسبة. وبذلك إحتل الفرق المراكز الأول ، الأمر الذي سيسمح لهم بتمثيل الجزائر في النهائي العالمي الذي سيقام في الصين في شهر جوان المقبل.

ونظمت هواوي الجزائر النسخة الرابعة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات العالمية لموسم 2022-2023. تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشارك خلال هذه الدورة 1700 طالبا من 25 جامعة ومعهدا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

للتذكير هذه المسابقة انطلقت في سبتمبر من العام الماضي، وهذا بزيارة فرق من هواوي الجزائر لأكثر من 30 جامعة عبر مناطق مختلفة من البلاد وهذا لتحفيز الطلبة على المشاركة.

كما ولّدت المنافسة بالفعل حماسا قويا لتسجيل الطلاب. علاوة على ذلك ، تم تسجيل أكثر من 3000 طالب في هذه المسابقة. واجتاز أكثر من 1000 منهم الإختبار الأولي وتم إختيار 130 منهم للنهائي الوطني.

وتتماشى مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كامل مع منظور هواوي، الذي يعزز المهارات المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والبحث عن المواهب في الجزائر. تولي شركة هواوي الجزائر اهتماما خاصا بنقل المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح الطلاب والمواهب الجزائرية.