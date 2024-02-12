خمسة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في كندا

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما يوم الأحد في مانيتوبا بعد اكتشاف جثث ثلاثة أطفال محترقة في سيارة وامرأتين.

وأشارت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) في بيان صحفي: “يُعتقد أن الرجل المعتقل والمتوفين الخمسة كانوا يعرفون بعضهم البعض”.

ووقعت الأحداث صباح الأحد في محيط بلدة كارمان التي يبلغ عدد سكانها نحو 2800 نسمة.

وتم اكتشاف جثة امرأة أولى على الطريق في وقت مبكر من صباح الأحد.

وبعد أقل من ساعتين، تم العثور على سيارة محترقة تقل الأطفال الثلاثة، الذين توفوا في مكان الحادث. وعثر المحققون على جثة امرأة ثانية في أحد المنازل بعد وقت قصير.