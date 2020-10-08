خمسينيات.. بالستر مؤمنات

وهرانية أصيلة تريده صالحا.. من يناشد الحلال مثلي في أقرب الآجال؟

من غرب البلاد وتحديدا من ولاية وهران، اتصلت بنا امرأة في غاية اللطف والرفعة، خاطبتنا بكل وقار معربة عن نيتها الطيبة في أن تستقر وتحيا الأمل مع رجل صالح بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

عزباء في الـ 51 من عمرها، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، سمراء البشرة وعلى قدر من الرصانة والتواضع.

لا تبتغي صاحبة إعلاننا إلا الستر والحلال إلى جانب من قصده شريف من الغرب الجزائري أو إحدى ولايات الوسط، سنه بين 51 و65 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، وشرطها أن يكون له مسكن خاص ومصدر رزق ثابث.

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ستغدو أيامك جميلة مع عاصمية أصيلة جاد ويخاف الله.. هذا أبسط ما أتمناه

من العاصمة، اتصّلت بنا كنزة في الـ 50 من عمرها، إلا أن حلاوة روحها وقلبها الطيب جعلاها تبدو أصغر من سنها بكثير، ماكثة في البيت وسيدة من الطراز الرفيع، كتب عليها أن تحمل لقب مطلقة ولها بنت في رعايتها هي أغلى وأعزّ ما تملك.

تريد كنزة أن تجد من يرمم حياتها ويجعل لأيامها معنى، مع رجل يكون من العاصمة وضواحيها، سنه ما بين51 و60 عاما، لا يهمها إن كان مطلقا أو أرمل، رجل يقصدها بالحلال ويحسها بالسكينة والطمأنينة، لديه عمل مستقر ومسكن خاص.

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إبنة “بونة” تريده متدينا.. من يسرّ قلبي وأكمل معه دربي؟

فتيحة من عنابة، أبت إلا أن تشاركنا رحلة البحث عن شريك العمر، امرأة في الـ 55 من عمرها، متقاعدة من سلك التعليم، متدينة وبسيطة، تبدو أصغر من سنها، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، مسؤولة ومحترمة بشهادة كل من يعرفها.

تريد فتيحة أن تبدأ حياتها من جديد مع رجل صالح ومتدين، تقبله من أي ولاية، ومنتهى أملها أن يسعدها ويريح بالها، سنه بين 55 و 65 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما تقبل التعدد بكل ثقة في من سيرسي ميزان العدل في حياتها بينها وبين الزوجة الأولى.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133321

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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