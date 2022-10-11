خمسينية تزوّر عقد هبة للاستيلاء على شقة والدها بالتبني بالعاصمة

من المقرر ان تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية ، قضية تزوير طالت عقد رسمي. واستعماله مع جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي التي تورط بها 5 متهمين، على رأسهم امراة في العقد الخامس من العمر. على خلفية قيامها بتزوير عقد هبة لمسكن كائن بشارع العربي بن مهيدي قلب العاصمة ملك لوالدها بالتبني المتوفي. للاستيلاء عليه ومنع الورثة الشرعيين من حقهم بتواطؤ مع باقي المتهمين اللذين كانوا كشهود لصالحها في مكتب الموثق.

وقائع القضية الحالية تعود لعام 2021، حين اكتشف شقيق المرحوم وهو والد المتهمة “ب. نعيمة” بالتبني أن هاته الأخيرة تشغل مسكنه الكائن بحي العربي بلمهيدي في قلب العاصمة. دون أي سند رسمي أو وجه حق يبرر الأمر. حيث قام الشاكي في بادئ الأمر برفع دعوى استعجاليه بالطرد لأن المتهمة لم تبرر تواجدها بالشقة واحتلالها لها. أين طلبت منه مهلة لإيجاد مأوى لها، بعد إستنزافه للطرق الودية لطردها. ليتفاجئ بعدها بأن المشتكى منها تقدمت من مصالح المحافظة العقارية لولاية الجزائر وسلمت نسخة من عقد هبة بتاريخ كان المورث قد توفي والذي كان محل تزوير ، ليقوم بدوره برفع شكوى أمام محكمة سيدي أـمحمد ليتم التوصل الى أن عقد الهبة فعلا مزور وتمت متابعة كل من و”ق. ي” و”م.ي” بجناية التزوير في عقد رسمي واستعماله، فيما توبع المتهمون “ا.ع”، “خ. ر” و”ف.م” .

وتبين في اطار التحقيق القضائي أن المتهمة ” ب ن ” قامت بتزوير العقدين المحررين بتاريخ 8 فيفري 2007 والثاني في 08 نوفمبر 2006. واستطاعت بموجبهما الحصول على قرار يلغي قرار الطرد الصادر عن المحكمة الاستعجالية في حق الضحايا في هذه القضية. كما كشفت التحريات ان الموثق انكر ابرامه للعقد الاول في 2021، اما العقد الثاني فقد قام المتهمون باصطناع اتفاق غير موجود، حيث قامت وشريكها باحضار شخص ادعى انه الواهب مع احضار شهود تمت متابعتهم في ذات في القضية بجنحة الإدلاء بتصريح كاذب.