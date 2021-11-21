خمسينية عاصمية تفيض رقة وحنية

الرقم السري :

135974

من يحتويني ويقدرني أسكنه قلبي وعيني

تمنيت لو أن الأقدار كانت عكس ما أحياه. لطالما تقت أن تكون حياتي بمنحى أخر وعلى ضوء تفاصيل أخرى يمكنني من خلالها على الأقل أن أحيا المستقر. أيام باردة تمضي وأخرى تحل حاملة معها روتين قاتل. أريد أن أبدّده وأغيره لأيّام أفضل وأنقى إلى جانب طيب يجعلني في حمايته، رجل بأتمّ معنى الكلمة.

أنا خمسينية عاصميّة في العقد الخامس من عمري، على قدر كبير من الأخلاق والرفعة، كتب عليّ الطلاق منذ سنوات. طلاق كسرني وهزّ كياني خاصة بعد وفاة والداي. لم يكن الأمر بالسهل أن أعيد ترتيب الشتات الذي ألمّ بي ولم يكون أبدا من الهين أن أبدأ من جديد. ولأنني لم ارغب في أن أستمر وأنا خمسينية منكسرة قررت أن أرمي عثرات الماضي وأمضي قدما. فالأمل موجود والله موجود وذلك يكفيني.

صدقا وبفضل الله أبدو أقل من عمري، فأنا بيضاء البشرة، متوسطة القامة. زد على ذلك فأنا حيوية ونشيطة، أتمتع والحمد لله بموفور الصحة والعافية، ربة بيت من الطراز الرفيع. متعلقة بالحياة أيّما تعلق لا ابتغي سوى أن أجد لي نصيبا أعانق به الإستقرار.

لست أشترط الكثير لمن سيكون رفيقا لدربي، فقط يهمني أن لا يتجاوز سنّه 70سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين. أتعهد على خدمة من سيحيي قلبي ويمحو عنه الأسى، كما و اقبل أن العيش في أي ولاية من ولايات الوطن.

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الرقم السري :

135897

من يطرق بابي على سنة الله وسيد الخلق.. أعدك أن أجعله في الدنيا الأسعد

بعد أن سُدت الأبواب في وجهي حتى رفعت يدي للمولى ليزيد صبري. بلا مكابرة صرت غير قادرة على التظاهر بالتماسك وكأن لا شيء ينقصني. فالمرأة ومهما كانت كل ظروفها مهيأة في الحياة تحتاج إلى قلب يحتويها ويسندها على الثبات. لهذا اتصلت اليوم أبحث عن استقرار يجعلني أبدأ من جديد. كيف لا وأنا على العهد بالوفاء باقية بالرغم من مروري بتجربة نكلت بقلبي وخطفت النوم من عيني.

لهذا قررت اليوم أن أغتنم الفرصة وأن أبحث عن زوج حنون محب أعيد إلى جانبه تجربة زواج بإذن الله ناجحة، للعلم أنا امرأة عاصمية، ابلغ من العمر 59 سنة، مطلقة بدون أولاد على قدر كبير من الطيبة والأخلاق، محبة للغير ولا أتوانى في تقديم يد العون لكل من يقصدني، أبدو أقل من سني بكثير، وسيدة بيت من الطراز الرفيع.

بعد أن وقفت وقفة محاسبة مع نفسي، وجدت أنه لابد لي ونيس حتى أكمل معه مشوار حياتي وأنا خمسينية. رجل يكون هو الآخر يرغب في الستر والاستقرار، وله رغبة كبيرة في بناء أسرة متراصة يسودها الوئام. لا يهني إن كانت أرمل أو مطلق حتى بأولاد، سنه لا يتعدى 65 عام، أفضله من إحدى ولايات الوسط.

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