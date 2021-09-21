خمسينية من قطاع الصحة تسكنك بيتها وقلبها

لا أعتبر نفسي سوى محظوظة. لأنني نلت من الدنيا ما يعتبره الأخرون أحلاما. حققت ما وددته من منصب مرموق وبيت أمتلكه أحيا فيه أياما روتينية تشبه بعضها بعضا. حاولت التملص من كل هذه الرتابة والتخلص من كل أثر للسلبيات في حياتي. إلا أنني سرعان ما أعود للنقطة الصفر، حيث أنني أبحث عن روح تحتوي روحي وتغمرها بالدفء والحنان.

صحيح أنني أناهز الخمسين من عمري، كما أنّني إطار مرموق في قطاع الصحة، أمّنت لنفسي سكنا كبيرا فسيح الأرجاء، سكن ينقصه زوج صالح يعطيني الأمل ويجعل السعادة تدبّ في قلبي. لم أجد مرفأ أرسو فيه على بر الأمان سوى منبر الأثير حيث أنني منحت العاملين فيه الضوء الأخضر حتى أتقدم بإعلاني خاص بي.

أنا سيدة في العقد الخامس من عمري، مقبولة الشكل وصاحبة مبادئ، متدينة وطيبة والحمد لله، موظفة في قطاع الصحة ولي كما أسلفت الذكر بيت كبير، أريد أن أرتقي إلى جانب رجل متدين، صاحب قلب عطوف يدخل في قلبي السكينة والأمانـ، أريده لا يتجاوز الـ 60من عمره، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، رجل يكون لي السكن وأكون له السكينة.

الرقم السري : 135610

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