الرقم السري :

136967

عاصمية أربعينية تقدّر فيك النية

لم يكن التردد عنوانا لتواصلي بالقائمين على هذا المنبر. حيث أنني تشجعت منذ الوهلة الأولى وعولت أن لا يكون الخوف رفيقي. لهذا أردت اليوم أن أجرب حظي في هذا الركن، وأناشد من بين القائمين عليه زوجا صالحا أكمل معه المشوار. يكون لي العضد والسند فأنا أدرك أشد الإدراك أنه سيكون لي لا محالة من يشدّ أزري ويمضي معي في الحلال. أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 43 سنة، مطلقة ببنت كما أسلفت الذكر، مقبولة الشكل، وطويلة القامة. متحصلة على شهادة جامعية يمكنني بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة.

أريد أن يجمعني الله بقلب طيب، رجل يحتويني، ويغدق علي ابنتي بالحنان والمحبة، فضله من العاصمة أو ضواحيها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

الرقم السري :

136968

خمسيني أكمل معه المشوار وأنعم معه بالإستقرار

اسمحولي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لهذا الفضاء. الذّي جعلني اليوم أقف على بعد خطوة من تحقيق أملي في الظفر بزوج يليق بي وبتطلعاتي وكياني، فأنا إنسانة. أمد الله على حسن الأخلاق والنية وصالح القلب. حيث أنني لا أريد سوى أن ابني مستقبلي مع إنسان صادق محترم وجميل يأخذ بيدي. فقررت أن أغتنم فرصة وجود هذا المنبر ، وطرقت أبواب صفحة أدم وحواء، ورجائي أن أجد صاحب الحظ والسعادة.

أنا شابة في الـ43 من عمري، ابنة الجنوب، وبالتحديد من ولاية ورقلة، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أحظى بــحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة بشهادة الجميع، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبول الشكل ومتوسطة القامة.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

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