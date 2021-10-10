خمسيني من أي ولاية معه البداية والنهاية

جميلة أنا لدرجة أنني أخطف الأنظار، لكن لا أحد يحسّ بقدر الحزن الذي يعتصر قلبي، فأن أحمل لقب المطلقة أمر مؤلم، والجميع حولي يتساءلون عن السبب الذي جعلني أعود أدراجي خائبة إلى بيت ذوي منكسرة موجوعة.

قدري أن أحيا هذه التجربة، ونصيبي أن أتسلح بالصبر وأعتبر من تجربتي وأتقوّى فلا مردّ لقضاء الله، لكن عليّ ان اتعلم مما سبق حتى أتمكن من أن أخطّ الاتي بكثير من الروية والعقل، فلست أريد سوى أن أكون ذات كيان إلى جانب رجل يحفظني ويصونني ويمنحني الحب والأمان.

أنا أربعينية من ولاية المسيلة، مطلقة كما أسلفت الذكر بدون أولاد، جميلة وأنيقة ورشيقة وذات مبادئ، حلوة المعشر وطيبة، يحبني الجميع لحسن نيتي وطيبة سريرتي، أتمنى أن يكون لي نصيب مع رجل صادق ومحترم لا تهمني ولايته، سنه لا يتجاوز55سنة، أريده صادق القلب والمشاعر، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أقبل أن أكون الثانية في حياة من يعرف للعدل في الميثاق الغليظ سبيلا.

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