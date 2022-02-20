الرقم السري :

136510

خمسيني من البويرة سيرضيك تمام الرضا

أعرب عن خالص نيتي من خلال هذا المنبر بأنني أريد أن أتزوج للمرة الثانية تطبيقا لمبدأ التعدد. هذا المبدأ الذي سيجعلني بإذن الباري أحقق الستر لإمرأة مؤمنة به. وأرضا عن نفسي تمام الرضا لأنني كنت في مستوى ديني وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

أنا محمد من ولاية البويرة، رجل في الـ55 سنة، أمارس التجار ة وأموري المادية ميسورة والحمد لله. كما أنني متزوج وأناشد الحلال مع إمرأة واعية تفهم وتعي قدسية هذا المبدأ. إمرأة شرطي أن تكون من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، اقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد. كما أقبلها عقيما لا يتجاوز سنها العقد الرابع من العمر وسأضمن لها السكن الخاص.

الرقم السري :

136511

بليدي ميسور تنعمين به بالسرور

أكثر ما أتوسمه في هذا المنبر أن أكون في مستوى تطلع كل من تريد الستر تحت لواء العدل. لست إنسانا ناكرا لجميل طيب العشرة التي جمعتني أنا وزوجتي الأولى. لكنني أريد لأن أرتقي إلى زيجة ثانية على سنة سيد الخلق والمرسلين أحصنّ بها نفسي.

أنا مصطفى من البليدة، في الـ58 من عمري، متزوج ولي أولاد. وأريد أن يكون لي زوجة ثانية تكون سندي في رحلة الإستزادة في ديني كذا ومشوار العمر. منتهى حلمي إنسانة حنونة وصالحة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز42سنة، أريدها عزباء. كما أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الحنون. ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136512

إبن سطيف يريدها متدينة بها يكتفي

طيّب الصيت لهذا الركن هو ما جعلني لا أتوانى في التواصل مع القائمين عليه. بغية أن يكون لي نصيب مع إنسانة طيبة رقيقة القلب والمشاعر. تمدّ إليّ يديها حتى نمضي معا في رحاب الخير والحلال. إنسانة تعي وهي متأكدة أن اتخاذي لها كزوجة ثانية لن يكون انتقاصا من كرامتها. بقدر ما هو فخرو حظوة من الله لها.

أنا محمد من ولاية سطيف، إطار متقاعد في الـ 50 من عمري، أمارس التجارة الحرة. حاج لبيت الله، متزوج ولدي أبناء وأنا والحمد لله ميسور وبإمكاني ضمان سكن للزوجة الثانية.

أبتغي أن أحظى بإنسانة شرطي الأول والأخير أن تكون متدينة تخاف الله، من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتجاوز40سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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