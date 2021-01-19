خمسيني مهدد بالحبس بعد ضبط 791 قارورة من المشروبات الكحولية داخل مسكنه

فتحت محكمة سيدي أمحمد عشية اليوم ملف قضية خمسيني على خلفية متابعته بتهمة حيازة المشروبات الكحولية من أجل المتاجرة بها.

القضية انطلقت بعد أن حجزت مصالح الأمن بمسكنه على كمية معتبرة من الكحول قدرت ب 791 قارورة، كانت موجهة للترويج.

تفاصيل القضية حسب ما دار في الجلسة المحاكمة ، انطلقت بعد توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن بالعاصمة، وبعد إخصاعه لعملية التفتيش تم العثور بحوزته على كيس بداخله 24 قارورة خمر.

وبعد حصول ذات المصالح على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية المختص اقليميا تم تفتيش مسكنه المتواجد بمنطقة “تيليملي”.

حيث ضبطت مصالح الأمن كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 791 قارورة.

المتهم و بعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة عن طريق تقنية السكايب أنكر التهمة الموجهة اليه.

وصرح المتهم أن كمية المشروبات الكحولية المحجوزة موجهة للإستهلاك كونه مدمن عليها وليس من أجل المتاجرة فيها.

وأوضح في تصريحاته انه إشتراها من منطقة بوشاوي بالعاصمة، من أجل استهلاكها رفقة أصدقائه.

و من جهته هيئة دفاعه أثناء مرافعتها صرحت أن موكلها مدمن على إستهلاك المشروبات الكحولية بسبب الظروف الإجتماعية المزرية التي يعيشها.

وعليه التمست هيئة الدفاع إفادته بأقصى ظروف التخفيف.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في حقه تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ.

من جهته قرر القاضي النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل.