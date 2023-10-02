خمسيني مهدد بالحبس لـ 5 سنوات بعد تسببه في حادث مرور مميت ببوشاوي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ خمسيني “ف.ح”. بعد تسببه في حادث مرور مميت اودى بحياة شاب يبلغ من العمر 16 سنة “ن.ب”. مع اصابة شاب اخر بجروح خطيرة “ف.ر” على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلديتي سطاوالي و بوشاوي .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها عناصر الامن التي تمكنت من إلقاء القبض عليه. وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية, كما كان حاملا معه 15 وحدة من المشروبات الكحولية من نوع لابكس سعة 50 سل. بدون رخصة او اية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط .

المتهم و اثناء مثوله امام قاضي الجلسة وجهت له جنحة نقل المشروبات الكحولية بدون رخصة ،و جنحة القتل الخطأ مقترن بالقيادة في حالة سكر و جنحة الجرح الخطأ مقترن بالقيادة في حالة سكر ،و مخالفة السير على السيار ،انكر التهمة المنسوبة اليه ،و طالب العفو من هيئة المحكمة .