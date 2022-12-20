خمسيني يروّج ” الكاشيات” في خيمته لتعاطي “الشيشة” ويورّط طالب جامعي معه بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء من توقيف شخصين اثنين. أحدهما طالب جامعي ذي 19 ربيعا. أما الثاني فكهل ذو 53 سنة صاحب خيمة لتعاطي ” الشيشة بالعاصمة. بتهمة ترويج المؤثرات العقلية على الغير. حيث مكنت العملية من حجز59 قرص مهلوس منها 7 أقراص من نوع ” ريفوتريل” والبقية من نوع ” ليريكا”.

القضية الحالية ناقشتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء وفقا لاجراءات المثول الفوري. أين مثل المتهم الاول الشاب لمواجهة التهمة المنسوبة إليه. بعد عملية توقيفه بالحي الذي يقطن به بالدار البيضاء. متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية تقدر اجمالا ب47 قرص 7 منها من نوع ” ريفوتريل” فتم مصادرة الممنوعات واحالة المعني للتحقيق.

وكشفت محاضر سماع امام رجال الضبطية وقائع خطيرة اعترف بها االمشتبه فيه وهو المتهم في قضية الحال. لاقراره منذ الوهلة الأولى بأنه شاب مدمن على تعاطي المخدرات منذ أن كان قاصر. بحيث يتم تموينه بهاته السموم احد الأشخاص في سن والده ويتعلق الامر بالمتهم الثاني الموقوف في ذات الملف. مصرحا أنه كان يتردد على خيمة هذا الشخص بالدار البيضاء. لتعاطي ” الشيشة” ومنه أصبح يقتني المؤثرات العقلية من عنده لتعاطيها حتى أصبح مدمن عليها.

كما أن الكمية التي ضبطت بحوزته لحظة إيقافه والمقدرة ب7 أقراص من نوع ” ريفوتريل” اشتراها من المتهم نفسه في الخيمة التي يعمل بها. مقابل مبلغ مالي ناكرا علاقته بباقي الأقراص التي دونها رجال الضبطية. في محضر سماعه لكونه لم يكن بمفرده لحظة إيقافه بل كان معه جمع من الأشخاص يحتمل ان تكون لأحدهم تخلص منها ثم لاذ بالفرار مع البقية.

المتهم الثاني ينكر الوقائع..

من جهته المتهم الثاني انكر نكرانا قاطعا تهمة ترويج الممنوعات للشاب الموقوف مصرحا بأن الكمية التي عثر عليها في مسكنه العائلي. والمقدرة ب 12 قرص من نوع ” ليريكا” اشتراها من عند المتهم الأول. مقابل مبلغ مالي بغرض الاستهلاك الشخصي، كما نفى المتهم تموين الشاب الموقوف بالمؤثرات العقلية منذ سنوات او في الوقت الحالي.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج. في حق كل متهم مع المصادرة، فيما أجلت القاضي النطق بالحكم بعد المداولة في القضية.