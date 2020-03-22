خمسيني يقتل شخصين ويصيب شقيقه بعيار ناري بسجرارة في معسكر

أقدم الجاني المبحوث عنه، والمقيم بأعالي بلدية سجرارة التابعة إقليميا لدائرة المحمدية في ولاية معسكر، مساء السبت، على اعتراض شقيقه قبل أن يفتح عليه النار ببندقية صيد.

وأصاب الجاني الضحية في الوجه، برذاذ ذخيرة الداموس على بعد أمتار قليلة قبل أن يفر نحو وجهة مجهولة في حادثة هزت سكان المنطقة.

واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية الأربعيني والذي تلقى علاجا داخل مقر سكناه بعد أن تعذر عليه التنقل إلى المستشفى، بات مغضوبا عليه من طرف الجاني والذي هدد عموم ذويه باستهدافهم عندما تتحين له الفرصة.

و كان الجاني الخمسيني “ح.ب”، قد اقترف جريمة قتل شخصين أحدهما شقيقه بتاريخ 10 مارس، في نفس الضاحية بسبب خلافات و نزاعات حول قطع أرضية فلاحية.

و لا يزال الجاني محل بحث مكثف من قبل مصالح الدرك الوطني، بعد صدور أمرية بحث جنائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية.

وهي القضية التي أفضت إلى استدعاء شهود عيان، ومن كانت لهم صلات بالجاني والضحايا حول موضوع بيع عقارات فلاحية، والإستماع إلى إفاداتهم قبل تولي إحالة الملف على مكتب وكيل الجمهورية.