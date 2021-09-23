خمسيني يناشد من يحقق معها كل الأحلام

رجل في الخمسين من عمره. مرّ بتجربة طلاق قاسية جدا. لكنه عول أن يقلب صفحة الماضي ويعثر على امرأة صالحة يسكن إليها وتسكن إليه تحت سقف الحلال، هو من تلمسان، مطلق بدون أولاد، صريح ومحترم، موظف ومقتدر ماديي، لديه سكن خاص.

لا ينقصه سوى الشريكة التي يكمل إلى جانبها المشوار، ويحقق معها كل الأحلام، لا تهمه ولايتها، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري : 135627

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