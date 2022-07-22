خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته
خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته
عادة يحب الرجل في المرأة شكلها عنايتها بنفسها وأناقتها. تناسق هندامها و طريقة تصفيف شعرها. كذلك رائحة عطرها حديثها وحضورها. ايضا لباقتها وهناك امرأة يكرهها الرجل ويحاول أن يتجنبها. بل قد يهرب منها في أغلب الأحيان فمن هي؟
خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته
المرأة المتكلفة :
وهي المصطنعة
التي تتظاهر دائما بصفات ليست فيها لتلفت النظر إليها. لكنها بطبيعة الحال تعجز عن الاستمرار في التظاهر والتمثيل. وسرعان ما تظهر علي حقيقتها فهي لا تتقن جيدا لعبة التظاهر لمدي طويل, فتظهر للرجل بصورة مزيفة يخشاها ويبتعد عنها .
الزوجة المنتقدة:
و التي تعشق الانتقاد وهي خير من ينتقد امرأة أخرى , وغالبا ما يكون السبب مبعثه الحسد والغيرة والإحساس بعقدة نقصحيث هذه المرأة يشعر معها الرجل بالضجر والملل, فهو لا يحب أن يستمع دائما إلي انتقاداتها. خاصة إذا كانت انتقادات كاذبة مثلما يشعر معها الرجل أنها ضعيفة الشخصية ومهزوزة .
خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته
الغيورة:
المرأة لا تحتاج كثيرا إلي جهد لإشعال الغيرة في قلبها, فيكفي مثلا أن ينطق الرجل ولو بطريقة عفوية وبدون قصد اسم امرأة أخري لتنتهي تماما علاقتهما ! فالمرأة كثيرا ما تشك في صدق الرجل, خاصة ان كان تاريخه يثبت ذلك.
وكذلك الرجل يكره المرأة التي تنصب نفسها مخبرا سريا يتابع تحركاته, ويراقب أنفاسه للاطمئنان علي حسن سيره وسلوكه
اللحوحة :
التي تلاحقه طول الوقت , سواء لتثبت له حبها أو لمطالبته بإظهار حبه لها .حيث تحيطه من كل جانب حتي تكاد تخنقه
الرجل يشعر معها بالزهق والبلادة والملل فهو علي العكس يعجب بالمرأة المستقلة عنه , التي تشق طريقا لها بعيدا عنه في بعض أوقات اليوم وتعطيه مساحة ليكون حراً بدون قيود ، فالرجل يعشق حريته ويحطم من أجلها في بعض الأحيان حياة زوجية كاملة.
خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته
الزوجة الزنانة :
وهي التي تجد سعادة متناهية في مفاجأة زوجها طول الوقت. بهذا السؤال في ماذا تفكر الآن ؟
وبالفعل يفاجأ الزوج بالسؤال. لدرجة أنه في بعض الأحيان يتلعثم من المفاجأة , كذلك يعجز عن الإجابة فتضحك المرأة وتعتقد أنها أحرجته وانتصرت عليه , وانه كان يفكر في أمر ضدها وضد مصلحتها .
خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته
هذه الزوجة يكرهها الرجل حيث هو يعيش معها علي أعصابه , لا تحقق له الراحة ولا الهدوء النفسي فهو دائما يشعر أنه في محكمة. وهي تمارس عليه لعبة الأسئلة الفجائية .
فإذا كنت تريدين أن تحافظي علي حب زوجك, فحاولي أن تكوني هذه المرأة التي يعشقها الرجل :
المحبة والعطوفة المعطاءة ايضا الحنونة ايضا المحتوية. كذلك الصديقة وزميلة الحوار والفكر المرحة والمبتهجة.
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