خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

عادة يحب الرجل في المرأة شكلها عنايتها بنفسها وأناقتها. تناسق هندامها و‏ طريقة تصفيف شعرها‏. كذلك رائحة عطرها حديثها وحضورها‏. ايضا لباقتها‏ وهناك امرأة يكرهها الرجل ويحاول أن يتجنبها. بل قد يهرب منها في أغلب الأحيان فمن هي؟

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

‏‏ المرأة المتكلفة ‏:‏

وهي المصطنعة

التي تتظاهر دائما بصفات ليست فيها‏‏ لتلفت النظر إليها. لكنها بطبيعة الحال تعجز عن الاستمرار في التظاهر والتمثيل. وسرعان ما تظهر علي حقيقتها‏ فهي لا تتقن جيدا لعبة التظاهر لمدي طويل‏,‏ فتظهر للرجل بصورة مزيفة يخشاها‏‏ ويبتعد عنها‏ .‏

الزوجة المنتقدة‏:‏

و التي تعشق الانتقاد‏ وهي خير من ينتقد امرأة أخرى ‏,‏ وغالبا ما يكون السبب‏ مبعثه الحسد والغيرة والإحساس بعقدة نقصحيث هذه المرأة يشعر معها الرجل بالضجر والملل‏,‏ فهو لا يحب أن يستمع دائما إلي انتقاداتها.‏ خاصة إذا كانت انتقادات كاذبة‏ مثلما يشعر معها الرجل أنها ضعيفة الشخصية ومهزوزة ‏.‏

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

‏ الغيورة‏:

‏ المرأة لا تحتاج كثيرا إلي جهد لإشعال الغيرة في قلبها‏,‏ فيكفي مثلا أن ينطق الرجل ولو بطريقة عفوية وبدون قصد‏‏ اسم امرأة أخري لتنتهي تماما علاقتهما ! فالمرأة كثيرا ما تشك في صدق الرجل‏,‏ خاصة ان كان تاريخه يثبت ذلك.‏

‏ وكذلك الرجل يكره المرأة التي تنصب نفسها مخبرا سريا يتابع تحركاته,‏ ويراقب أنفاسه للاطمئنان علي حسن سيره وسلوكه

‏ اللحوحة ‏:

‏التي تلاحقه طول الوقت ‏,‏ سواء لتثبت له حبها أو لمطالبته بإظهار حبه لها‏ .حيث تحيطه من كل جانب‏‏ حتي تكاد تخنقه

الرجل يشعر معها بالزهق‏ والبلادة والملل فهو علي العكس يعجب بالمرأة المستقلة عنه‏ ,‏ التي تشق طريقا لها‏ بعيدا عنه في بعض أوقات اليوم‏ وتعطيه مساحة ليكون حراً بدون قيود ، فالرجل يعشق حريته ويحطم من أجلها في بعض الأحيان حياة زوجية كاملة.

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

الزوجة الزنانة‏ :

‏ وهي التي تجد سعادة متناهية في مفاجأة زوجها طول الوقت. بهذا السؤال في ماذا تفكر الآن ؟

وبالفعل يفاجأ الزوج بالسؤال. لدرجة أنه في بعض الأحيان يتلعثم من المفاجأة‏ ,‏ كذلك يعجز عن الإجابة فتضحك المرأة وتعتقد أنها أحرجته وانتصرت عليه ‏,‏ وانه كان يفكر في أمر ضدها وضد مصلحتها‏ .‏

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

هذه الزوجة يكرهها الرجل‏ حيث هو يعيش معها علي أعصابه‏ ,‏ لا تحقق له الراحة ولا الهدوء النفسي فهو دائما يشعر أنه في محكمة. وهي تمارس عليه لعبة الأسئلة الفجائية .

‏فإذا كنت تريدين أن تحافظي علي حب زوجك‏,‏ فحاولي أن تكوني هذه المرأة التي يعشقها الرجل ‏:‏

المحبة ‏والعطوفة المعطاءة ايضا الحنونة ايضا المحتوية. ‏كذلك الصديقة ‏وزميلة الحوار والفكر‏ المرحة‏ والمبتهجة.