خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

عادة يحب الرجل في المرأة شكلها ؛‏ عنايتها بنفسها‏ أناقتها ، تناسق هندامها ؛‏ طريقة تصفيف شعرها‏ ، رائحة عطرها ؛‏ حديثها حضورها‏‏ لباقتها‏ وهناك امرأة يكرهها الرجل ويحاول أن يتجنبها. بل قد يهرب منها في أغلب الأحيان فمن هي؟

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

المرأة المتكلفة ‏:‏

وهي المرأة المصطنعة‏,‏ التي تتظاهر دائما بصفات ليست فيها‏‏ لتلفت النظر إليها. ولكنها بطبيعة الحال تعجز عن الاستمرار في التظاهر والتمثيل وسرعان ما تظهر علي حقيقتها‏. فهي لا تتقن جيدا لعبة التظاهر لمدي طويل‏,‏ فتظهر للرجل بصورة مزيفة يخشاها‏‏ ويبتعد عنها‏ .‏

المرأة المنتقدة‏:‏

وهي التي تعشق الانتقاد‏,‏ وهي خير من ينتقد امرأة أخرى ‏,‏ وغالبا ما يكون السبب‏ مبعثه الحسد والغيرة والإحساس بعقدة نقص

هذه المرأة يشعر معها الرجل بالضجر والملل‏,‏ فهو لا يحب أن يستمع دائما إلي انتقاداتها‏,‏ خاصة إذا كانت انتقادات كاذبة‏..‏

ويشعر معها الرجل أنها امرأة ضعيفة الشخصية ومهزوزة ‏.‏

‏المرأة الغيورة‏:

‏ المرأة لا تحتاج كثيرا إلي جهد لإشعال الغيرة في قلبها‏,‏ فيكفي مثلا أن ينطق الرجل ولو بطريقة عفوية وبدون قصد‏‏ اسم امرأة أخري. لتنتهي تماما علاقتهما !فالمرأة كثيرا ما تشك في صدق الرجل‏,‏ خاصة ان كان تاريخه يثبت ذلك‏

‏ والرجل يكره المرأة التي تنصب نفسها مخبرا سريا يتابع تحركاته ‏,‏ ويراقب أنفاسه للاطمئنان علي حسن سيره وسلوكه

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

‏المرأة اللحوحة ‏:

‏ التي تلاحقه طول الوقت ‏,‏ سواء لتثبت له حبها أو لمطالبته بإظهار حبه لها‏ . تحيطه من كل جانب‏‏ حتي تكاد تخنقه

الرجل يشعر معها بالزهق‏ والبلادة والملل فهو علي العكس يعجب بالمرأة المستقلة عنه‏ ,‏ التي تشق طريقا لها‏ بعيدا عنه في بعض أوقات اليوم‏ وتعطيه مساحة ليكون حراً بدون قيود ، فالرجل يعشق حريته ويحطم من أجلها في بعض الأحيان حياة زوجية كاملة

المرأة الزنانة‏ :

‏ وهي التي تجد سعادة متناهية في مفاجأة زوجها طول الوقت بهذا السؤال ‏:‏ في ماذا تفكر الآن ؟

وبالفعل يفاجأ الزوج بالسؤال. لدرجة أنه في بعض الأحيان يتلعثم من المفاجأة‏ ,‏ ويعجز عن الإجابة‏…‏ فتضحك المرأة وتعتقد أنها أحرجته وانتصرت عليه ‏,‏ وانه كان يفكر في أمر ضدها وضد مصلحتها‏ .‏

خمس أسباب حتى يكره الرجل زوجته

هذه الزوجة يكرهها الرجل ‏,‏ فهو يعيش معها علي أعصابه‏ ,‏ لا تحقق له الراحة ولا الهدوء النفسي فهو دائما يشعر أنه في محكمة وهي تمارس عليه لعبة الأسئلة الفجائية .

‏فإذا كنت تريدين أن تحافظي علي حب زوجك‏,‏ فحاولي أن تكوني هذه المرأة التي يعشقها الرجل ‏:‏

المرأة‏ المحبة ‏,‏ العطوفة ‏,‏ المعطاءة ‏,‏ الحنونة ‏,‏ المحتوية ‏,‏ الصديقة ‏ايضا‏ زميلة الحوار والفكر‏ كذلك المرحة و‏ المبتهجة.