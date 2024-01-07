خمس جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى

تواجد نجوم المنتخب الوطني، بقوة في التشكيلة المثالية لسنة 2023، الخاصة باللاعبين العرب الناشطين في الدوريات الخمسة الكبرى.

وكشف موقع “سوفا سكور” المختص في الاحصاءات، اليوم الأحد، عن تشكيلته المثالية للاعبين العرب الناشطين في الدوريات الخمسة الكبرى.

وضوكان أكبر تمثيل في هذه التشكيلة المثالية، من نصيب لاعبينا الجزائريين، بتواجد خمس نجوم من المنتخب الوطني ضمنها.

ويتعلق الأمر بكل من الحارس ألكسندر أوكيدجا ، رامي بن سبعيني، هشام بوداوي، نبيل بن طالب، وأمين غويري، المتألقين مع أنديتهم.

كما ضمت هذه التشكيلة أيضا، أسماء كل من: محمد صلاح، مرموش، طالبي، عبد الحميد، حكيمي، وسخيري.