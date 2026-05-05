خمس ميداليات للجزائر في اليوم الأول من البطولة الإفريقية للسباحة

بصم السباحون الجزائريون، اليوم الثلاثاء، على بداية موفقة في البطولة الإفريقية للسباحة 2026، بعد حصد خمس ميداليات كاملة في اليوم الأول، توزعت بين ذهبية، فضيتين وبرونزية، في مؤشر إيجابي لبقية المنافسات.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق المتألق جواد صيود، الذي توج بسباق 200 متر فراشة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم السباحة الجزائرية.

وفي نفس السباق، أضاف فارس بن زيدون ميدالية فضية، ليحقق الثنائي الجزائري إنجازاً مميزاً بصعودهما معاً إلى منصة التتويج.

كما تمكن المنتخب الجزائري من إحراز ميدالية فضية حسب الفرق في سباق 100 متر تتابع مختلط، في أداء جماعي يعكس انسجام العناصر الوطنية.

من جانبه، افتك السباح سمار محمد رسيم ميدالية برونزية في سباق 800 متر سباحة حرة، رفقة للمنتخب الجزائري (مختلط أواسط) في سباق 4×100 متر سباحة حرة.