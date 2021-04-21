خميسي: 18 مليون مصلي يؤدون صلاة التراويح يوميا عبر مساجد الوطن

قال المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بزاز خميسي، أن مساجد الوطن عرفت توافد معتبرا للمواطنين يوميا على صلاة التراويح.

وأضاف خميسي في حوار “لوأج”، أن مساجد الوطن إستقبلت 18 مليون مصلٍ يوميا، لأداء صلاة التراويح خلال الأسبوع الأول.

و قال ذات المسؤول، أن العدد المعتبر للمصلين كان متوقعا خاصة بعد إعادة فتح المساجد التي كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا.

وكشف في ذات السياق، أن القائمين على بيوت الله من أئمة ومتطوعين ولجان مسجدية يعملون على تطبيق البروتوكول الصحي.

كما أنه تم تسجيل وعي كبير لدى المصلين الذين التزموا بكل تدابير الوقاية الرامية إلى مكافحة تفشي الفيروس.

وبخصوص عمليات التعقيم بهذه المرافق، قال المتحدث أنها “لم تتوقف يوما، وإن لم تكن هناك حاليا عمليات تعقيم كبرى”.

وقال خميسي، أنه تم تسخير 17 ألف و582 مسجدا بالجزائر لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والتراويح.