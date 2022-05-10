 خميس مليانة..شجار عنيف بين طلبة وغرباء مدججين بالأسلحة البيضاء بجامعة الجيلالي بونعامة

نشب اليوم الثلاثاء، شجار عنيف بين طلبة ومجموعة غرباء دخلوا القطب الجديد بجامعة الجيلالي بونعامة في خميس مليانة.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن الشجار نشب على الساعة الثالثة مساء بعد ان دخل احد الغرباء الى الحرم الجامعي.

وتوجه لاحد الطلبة الذي كان رفقة صديقته و قام باستفزازه ماجعلهما يتبادلان الضرب٫ ليتدخل طلبة من الجامعة لفك الشجار .

شجار عنيف بين طلبة و مجموعة غرباء يُخلف إصابات داخل أسوار القطب الجديد بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة.

ليعود المعتدي بعدها رفقة مجموعة كبيرة من الاشخاص الغرباء حاملين اسلحة بيضاء وتوجهوا الى الموقع ليتحول الامر الى ساحة معركة.

وحسب نفس المصدر، فإنه لحسن الحظ لم يخلف هذا الشجار أي اصابات خطيرة.

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