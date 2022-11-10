خنسوس: الشروع في حملات تفتيشية لوزن المحفظة و”لمجة” التلاميذ

شرع مفتشو التربية هذا الأسبوع في حملات تحسيسية وتفتيشية لتفقد وزن المحفظة في الطور الإبتدائي تطبيقا لتعليمات وزير التربية.

وقال مدير التربية لولاية الجزائر “شرق”، نذير خنسوس، أن مفتشو التربية شرعو هذا الأسبوع في حملات تفتيشية لمحافظ التلاميذ. خاصة بعد توزيع النسخة الثانية من الكتاب المدرسي. وتحسيس الأولياء بضرورة تخفيف وزن المحفظة من خلال الإحتفاظ بالكتب في المنزل. والإكتفاء بالنسخة الثانية في القسم.

وأضاف خنسوس في تصريح “للنهار أونلاين”، أن برنامج تخفيف المحفظة كان مسطرا منذ سنة 2002. غير أنه تجسّد هذه السنة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير التربية لحماية تلاميذنا.

وكشف خنسوس، أن مفتشو التربية وحتى مدراء الإبتدائيات يقومون بمراقبة محفظة التلميذ المشكوك في وزنها. بالإضافة إلى مراقبة “اللمجة” التي يحضرها معه التلميذ والتي غالبا ما تكون ثقيلة. أين يضع الأولياء لأبنائهم مشروبات ومأكولات، بالإضافة إلى قارورة المياه وهو مايزيد المحفظة ثقلا. لتصبح بذلك عملية تخفيف المحفظة لا محل لها وغير مجدية.

كما دعا مدير التربية خنسوس، أولياء التلاميذ إلى ضرورة مراقبة محافظ أبنائهم، والتقليص من اللمجة التي يأخذونها معهم. والتي غالبا ما تعادل وزن الكتب المسحوبة. مؤكدا أنه من الضروري على التلميذ أن يأخذ فاكهة فقط تسد رمقه إلى غاية ذهابه إلى المنزل. بالإضافة كذلك إلى قارورة الماء يمسكها في يده بدلا من ملئ المحفظة بالعصائر والمشروبات والفواكه وحتى المأكولات التي لا فائدة منها.

وعن النسخة الثانية للكتاب المدرسي، كشف مدير التربية خنسوس، أن كل المؤسسات التعليمية إستفادت من هذه الكتب في انتظار الإتمام من نصب الأدراج.

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