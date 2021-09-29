خنسوس: غلق المكتبات التي ترفع أسعار الكتب المدرسية

قال مدير التربية لولاية الجزائر شرق خنسوس نذير، أنه لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية هذه السنة. مفيدا أن الكتب المدرسية متوفرة ولا وجود للندرة.

وأضاف خنسوس في تصريح “للنهار أونلاين”، بخصوص رفع أسعار الكتب المدرسية من قبل بعض المكتبات. أن الكتب المدرسية تباع بنفس السعر المطبوع على خلفية الكتاب.مؤكدا أنه ثابت من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. غير أن هناك بعض الكتب تكون فيها زيادة في السعر بسبب وقت الطباعة ولا يمكن رفعها أكثر.

وأشار في ذات السياق، أنه على المواطنين الذين يقعون ضحية زيادة في سعر الكتب المدرسية من قبل بعض المكتبات التبليغ فورا من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية وغلق هذه المكتبات. لأن الأمر يخالف ماهو معمول وموصى به من قبل وزارة التربية الوطنية.

وأضاف ذات المتحدث، أن مديرية التربية ستنشر عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أسعار كافة الكتب المدرسية في مختلف الأطوار. حتى لا يقع المواطن ضحية لهؤلاء الباعة الإنتهازيين. مؤكدا في سياق ذي صلة، أنه سيتم فتح نقاط ومعارض من أجل بيع الكتب المدرسية بداية من يوم غد الخميس وبنفس الأسعار المعلن عنها.

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