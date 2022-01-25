خنشلة: أب يدهس إبنته بشاحنة عن طريق الخطأ بقايس

إرتكب رب عائلة جريمة قتل عن طريق الخطأ، كانت إبته الصغيرة مسرحا لها بمدينة قابس ولاية خنشلة.

تفاصيل الحادثة المؤلمة، والمأساة الحقيقية عايشها سكان مدينة قايس بولاية خنشلة صبيحة اليوم. بعد الحادث المؤلم الذي راح ضحيته طفلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من العمر. توفيت تحت عجلات شاحنة والدها.

وحسب مصادر محلية للنهار، فإن كل المعطيات تشير إلى أن رب العائلة لم يكن يعلم بتواجد فلذة كبده في الطريق المحاذي لمسكنه العائلي. فأراد أن يشغل محرك المركبة من خلال العودة إلى الوراء قبل أن يصدم ابنته من دون أن يتفطن لذلك في الوهلة الأولى.

كما أن الوالد لم يكن يعلم أن إبنته الصغيرة خرجت وراءه، ليتم إكتشاف هول ما قام به عند صراخ ابنته، فسارع إلى نقلها الى الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقايس. وتم نقلها الى المستشفى من طرف ذات المصالح الى ان توفيت هناك. لينتاب الوالد حالة من الهستيريا وغياب عن الوعي.

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