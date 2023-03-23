خنشلة: أحكام بين 7 و 12 سنة سجنا نافذا لـ6 أشخاص بتهمة المضاربة

أصدرت محكمة خنشلة أحكاما تتراوح ما بين 7 و 12 سنة ضد ستة أشخاص عن تهمة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات استهلاك واسع”.

حسب ما جاء في بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، فقد توبع المتهمون بجنحة المضاربة في الحبوب ومشتقاتها وجنحة القيام بممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة وجنحة عدم الفوترة . ليتم تقديمهم للمحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبتاريخ 22 مارس 2023 قضت المحكمة على المتهمين الستة بعقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين سبع واثنا عشر(12) سنة. وغرامات بين مليون وخمسة ملايين دينار مع الأمر بإيداع متهم الحبس بالجلسة. في حين أن باقي المهمين تم ايداعهم الحبس في الجلسة السابقة المنعقدة يوم 15 مارس 2023 .

وأشار البيان، إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 المؤرخ في 2021/12/28 . ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا. والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.