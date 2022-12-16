إعــــلانات
قناة النهار

خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع

بقلم قناة النهار
خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع
الجزائر
  • 33
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/4iFOJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر