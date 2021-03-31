خنشلة: أربعينية تحاول الانتحار بإضرام النار في جسدها وإصابة ضابطي شرطة وعون حماية

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوحمامة، في خنشلة، بحي 200 مسكن وسط المدينة لأجل إنقاذ إمرأة في العقد الرابع.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد أصيبت المرأة بحروق بليغة على مستوى الوجه واليدين والعنق بعد سكب البنزين على جسمها.

وحاولت الانتحار بعد إضرام جسدها بالنار داخل شقة متكونة من ثلاث غرف بالطابق الرابع.

وتم إسعاف الضحية في عين المكان ونقلها إلى قاعة الاستعجالات بوحمامة، كما تم إخماد الحريق ومنعه من الإنتشار.

كما سجلت مصالح الحماية إصابة ضابط شرطة بحروق بسيطة على مستوى اليد اليسرى وضيق في التنفس.

وكذا إصابة ضابط شرطة وعون حماية مدنية بضيق في التنفس، بسبب الدخان المنبعث من الحريق.

وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقله إلى قاعة الاستعجالات بوحمامة.