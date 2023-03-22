قناة النهار خنشلة / أزيد من 100 طالبة ترتدين الحجاب الشرعي بجامعة عباس لغرور بقلم قناة النهار نشر في 22 مارس 2023 - 09:27 حجاب شارك غرِّد أرسل 17 0 خنشلة / أزيد من 100 طالبة ترتدين الحجاب الشرعي بجامعة عباس لغرور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TUMCh اقرأ أيضا النهار ترصد حصريا كواليس حفل "الزنقاوي" بالقاعة البيضاوية قناة النهار 04 مارس جعفر عبدلي للنهار : يمكن لأفراد الجـالـيـة الإنـتـساب لـلـنـظـام الـوطـني للتـقـاعـد بداية من اليوم قناة النهار 06 مارس طالع هابط: النوي يقصف أعداء الجزائر .. تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء قناة النهار 09 مارس والي وهران: سنعيد الاعتبار لأزقة وواجهات العمارات بالأحياء العتيقة كالدرب وسيدي الهواري قناة النهار 02 مارس الجلفة: محطات السكك الحديدية .. مشاريع بأبعاد تنموية واعدة بأيادي جزائرية محلية قناة النهار 02 مارس الرئيس الأذري يستقبل الوزير الأول على هامش قمة حركة عدم الإنحياز قناة النهار 02 مارس قدوتي بك نفتخر" .. برنامج مليئ بالمفاجآت يأتيكم خلال رمضان" قناة النهار 17 مارس والي وهران : انهيار البناية يتحمل مسؤوليتها المرقي العقاري و سيكون تحقيق في رخصة البناء قناة النهار 13 مارس هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر قناة النهار 18 مارس تعليم عالي: 25 ألف طالب يدرسون الرياضيات .. نحو ترقية الشعبة وتشجيع الإلتحاق بها قناة النهار 15 مارس