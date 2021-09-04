خنشلة: أزيد من 46 ألف شخص تلقوا اللقاح

أفاد والي ولاية خنشلة علي بوزيدي، أن أزيد من 46000 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوالي خلال إشرافه على إنطلاق الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الهدف من هذه الحملة هو تلقيح 25000 مواطن خلال هذا الأسبوع عبر جميع أنحاء الولاية.

مضيفا، أن اللقاح متوفر لإنجاح هذه العملية، عبر 21 بلدية، بالهياكل الصحية، وخارجها، وبالإدارات والمدارس، والصيدليات والعيادات الخاصة.

ودعا بوزيدي مواطني الولاية التقرب للمرافق التي تم تخصيصها، من أجل التلقيح

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