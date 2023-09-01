قناة النهار خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2023 - 12:57 كتب شارك غرِّد أرسل 68 0 خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iHn1p اقرأ أيضا صريح جدا: هل يهتم الجزائريون بمتابعة الأحداث قناة النهار 25 أوت وزير التجارة :" سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصوله للمستهلك" قناة النهار 20 أوت التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور قناة النهار 27 أوت طالع هابط: مداهمات رجال الدرك الوطني للمطاعم والشواطئ .. دائما بالمرصاد قناة النهار 13 أوت عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد قناة النهار 27 أوت علي عون يشدد اللهجة مع المستولين على أراضي الدولة دون استثمار.." هذا آخر إنذار لكم" قناة النهار 23 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت معسكر / توديع البعثة الطبية الصينية بعد سنتين من عملهم بمستشفى الأم و الطفل بلبوري رحمة قناة النهار 30 أوت عائلة " موساوي " تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع القوقعة لابنهم بالبويرة قناة النهار 21 أوت في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة قناة النهار 25 أوت