خنشلة: أمن أولاد رشاش يوقف 3 أشخاص في موكب زفاف ويحجز أسلحة نارية

أوقفت قوات الشرطة بأمن دائرة أولاد رشاش بخنشلة، 3 أشخاص في قضية حيازة أسلحة نارية.

أين تنتمي الى الصنف الثامن والصنف الخامس، بالإضافة الى كونها بدون رخصة، وحيازة ذخيرة حية دون رخصة ايضا.

وقائع القضية تعود إثر قيام الشرطة بدوريات على مستوى شوارع المدينة، أين لفت إنتباههم لموكب زفاف.

حيث يستعمل أصحابه في تنقلهم مركبة من نوع طويوطا هليكس، ويطلقون عيارات نارية من بنادق مختلفة.

مع عرقلة حركة المرور، ليتم توقيفهم على الفور وحجز 5بنادق، 3منها من الصنف الثامن صنع تقليدي.

وواحدة صنع روسي عيار12ملم، بندقية مضخية ذات مصورة، وبندقية عيار 12ملم بالإضافة إلى مسحوق البارود يقدر وزنه بـ 2 كغ.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم ، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة أولاد رشاش أين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.