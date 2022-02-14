خنشلة: أمن قايس يحجز أزيد من 1600 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قايس، من توقيف شاحنة رأب وجر ، على متنها شاحنة أخرى من نوع FOTON.محملة بالمشروبات الكحولية تقدر بأزيد من 1600 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. حاول أصحابها ايهام قوات الشرطة بأنهم بصدد رأب شاحنة تعرضت لعطب ميكانيكي.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها أن شاحنة رأب وجر تحمل رقم التسجيل خاص بولاية أم البواقي. يقوم صاحبها بإخفاء كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بداخل شاحنة محمولة على متنها.

ليتم على إثر ذلك إعداد خطة عمل محكمة، أثمرت بتوقيف الشاحنة على مستوى المدخل الغربي لمدينة قايس. على متنها أربعة أشخاص من بينهم شخص ميكانيكي، بعد إخضاع الشاحنتين للتفتيش الدقيق. تم العثور بداخل الشاحنة المحمولة على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بـ 1628 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام محلية وأجنبية الصنع. كانت مخبأة بإحكام بصناديق بلاستيكية للخضر والفواكه. ليتم توقيف المشتبه فيهم واقتيادهم، مع تحويل المحجوزات إلى المصلحة الأمنية بأمن دائرة قايس.

بعد استكمال اجراءات التحقيق تم انجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم بموضوع حيازة ونقل مشروبات كحولية. من صنف محلي وأجنبي بغرض البيع في الوسط بدون رخصة، تم إرسال الملف إلى الجهات القضائية لدى محكمة قايس.

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تمكنت مصالح الشرطة بأمن أم البواقي، ممثلة في فرقتي مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والبحث والتدخل من توقيف شخص. وحجز 930 وحدة من المشروبات الكحولية، وأسلحة بيضاء محظورة. بالإضافة خراطيش أسلحة الصيد.

القضية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بتحويل مسكنه الكائن بمدينة مسكيانة إلى محل لبيع المشروبات الكحولية.

وتمكنت بتاريخ 23 ماي عناصر فرقتي مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والبحث والتدخل. بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع نيابة محكمة مسكيانة من توقيف المشتبه فيه البالغ 32 سنة. أين جاءت عملية تفتيش مسكنه ايجابية.

وتم حجز 930وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ذات صنع محلي وأجنبي، ثلاثة ثلاجات كبيرة الحجم.

بالإضافة إلى سيف تقليدي الصنع بطول 80 سنتم وسكين من نوع اوكابي، 94خرطوشة خاصة بأسلحة الصيد عيار 12 منها 20 معبأة. ومبلغ مالي معتبر من عائدات المتاجرة بالمشروبات الكحولية.

وأنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن القضية قدم بموجبه أمام نيابة محكمة مسكيانة بتاريخ 25 ماي. مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.